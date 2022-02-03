AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Bahadır Batur
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kavala açıklaması: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanı biz de tanımayız
Erdoğan, 'Şu anda mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: