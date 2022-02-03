Erdoğan'dan Kavala açıklaması: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanı biz de tanımayız

Erdoğan, 'Şu anda mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Zelenskiy ile ikili görüşmemizin ardından konsey toplantımıza eşlik edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları takip ediyoruz. Komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 

Bugün Sayın Zelenskiy ile görüşmemizi yapacağız ardından Sayın Putin Çin ziyaretinin ardından Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini verdi. Bu görüşmelerin ardından neyi nereye oturtacağımıza karar vereceğiz.

Taliban bu konuda nasıl bir tavır takınacağına henüz karar vermedi. Biz bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimiz sürdüreceğiz. Temennim o'dur ki bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Mart ayının ortalarında Türkiye'ye ziyareti gerçekleştirecek. Sayın Herzog'un Türkiye'ye gelmesinden önce belki de bizim de özel temsilcilerimiz İsrail'e gidebilir.

Açık ve net söylüyorum bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Şu anda mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var. AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da bizim saygımız olmayacaktır.

(Sığınmacıların ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil."

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