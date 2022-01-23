Samsun'daki imamdan Sedef Kabaş hakkında çirkin paylaşım

TELE1 ekranlarında kullandığı atasözünden dolayı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla tutuklanan Sedef Kabaş hakkında imam Vedat Aydın'ın sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşım tepkilere yol açtı.

Samsun Tekkeköy imamı Vedat Aydın, Kabaş hakkında yaptığı paylaşımda “Muhtemelen gece kullanmıştır kelepçeyi. Bu çapta bir kadının fantazilerinin sınırını kestirmek çok kolay değil, üzülme gündüz gece vardır kelepçe” ifadelerini kullandı.

Aydın, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silerken Diyanet Başkanlığı’nın bir imamın sarf ettiği bu sözlere ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.