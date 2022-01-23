AKP'ye yakın isimden 'Sedef Kabaş' açıklaması: 'Bu karar bizi rezil edecek'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle gece yarısı gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Sedef Kabaş hakkında verilen tutuklama kararına, kısa süre önce döviz krizi nedeniyle "OHAL’e toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir” uyarısı yapmasıyla hatırlanan ve AKP’ye ceza yasalarının yazılmasında destek veren, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın hukukçulardan Prof. Dr. İzzet Özgenç tepki gösterdi.
‘Bizi rezil etmekten başka sonuç doğurmaz’
Gönenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kişiye hakaret asla tasvip edilemez” diyen Özgenç, açıklamasının devamında “Ancak, salt hakaret suçundan dolayı tutuklama kararı verilmesi de asla kabul edilemez. İstanbul’da sulh ceza hakiminin verdiği malum karar, uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz” ifadelerini kullandı.
Herhangi bir kişiye hakaret asla tasvip edilemez. Ancak, salt hakaret suçundan dolayı tutuklama kararı verilmesi de asla kabul edilemez. İstanbul’da sulh ceza hakiminin verdiği malum karar, uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz.— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) January 22, 2022