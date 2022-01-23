AKP'ye yakın isimden 'Sedef Kabaş' açıklaması: 'Bu karar bizi rezil edecek'

Herhangi bir kişiye hakaret asla tasvip edilemez. Ancak, salt hakaret suçundan dolayı tutuklama kararı verilmesi de asla kabul edilemez. İstanbul’da sulh ceza hakiminin verdiği malum karar, uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz.