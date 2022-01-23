AKP'li Kurtulmuş'tan 'Sedef Kabaş' açıklaması: 'Milli iradeye gerçekleştirilmiş saldırı'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazeteci Sedef Kabaş'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir" dedi.

Kurtulmuş muhalefete di hedef alarak, "Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, mesajlarında şunları belirtti:

"Milletin seçtiği Cumhurbaşkanımıza çirkin ve galiz ifadelerle hakaret etmek, aslında milli iradeye karşı gerçekleştirilmiş saldırı ve açık hadsizliktir. Akl-ı selim sahibi herkesin bu nefret dolu dili kınaması gerekirken bazı muhalefet liderlerinin sahiplenmeleri ise gerçek bir provokasyon, vahim bir sorumsuzluktur. Bu nefret dilini ve buna sahip çıkanları şiddetle kınıyor, ayrıca ters kelepçe mizanseniyle kirli oyunlarına devam etmek istemelerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."