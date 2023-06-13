Samsun'da sel: 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan aşırı yağış sonrası sel ve taşkınlar oluştu, trafikte aksamalar yaşanıyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolu otogar mevkisinde taşkından dolayı bazı araçlar yolda kaldı. Canik Belediyeevleri Mahallesi çevre yolunda sel suları nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Samsun-Ordu kara yolu kirazlık bölgesinde de Ordu istikametinde bazı araçlar yolda kaldı, heyelan meydana geldi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerini su bastı.

Eğitime bir gün ara

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, şiddetli yağış nedeniyle Atakum, İlkadım ve Canik'te tüm okullarda eğitime 13 Haziran Salı günü ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Tekkeköy'de ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. (AA)