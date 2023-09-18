Samsun'da sarıklı ve cübbeli ders: 'Okullarda tarikat ve cemaat faaliyetlerine son verin'

Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Ersin Gür, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Özel Külliyat Kız Anadolu Lisesi ve Anadolu Özel Külliyat Ortaokulu’nda sarıklı ve cübbeli kişilerin ders verdiği, kız öğrencilere verilen “İslam’ın kızı” ve “İffet abidesi” şeklinde belgelere ilişkin görüntülere dair açıklamada bulundu.

Gür, olaya ilişkin “Bu ve benzeri cemaat okulları, vakıf ve dernek faaliyetleri soruşturulmalı faaliyetlerine son verilmelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu görüntülerin üstünün kapatılamayacağını gerekirse demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz” dedi.

Gür, şunları söyledi:

'Yasa ve yönetmeliklere tamamen aykırı bir durum'

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm eleştiri ve yargı kararlarına rağmen ÇEDES projesi başta olmak üzere, cemaat ve tarikatların kontrolündeki vakıf ve derneklerle sürekli protokoller imzalaması sonucu eğitim kurumlarımız bu kesimlerin cirit attığı alanlar haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaatler tarafından yönlendirilen dernek ve vakıfların önünü açacak şekilde hareket etmesi siyasi iktidarın kendi siyasi ideolojik zihniyetini öğrencilerimize ve eğitim kurumlarına dayatmak, eğitimi siyasetlerinin arka bahçesi haline getirmek istemelerinden kaynaklanmaktadır. Samsun Atakum’da bulunan Özel Külliyat Ortaokulu ve Özel Külliyat Kız Anadolu Lisesi’nden sosyal medya ve gazetelerde çıkan haber ve görüntüler, Cumhuriyetimizin 100. yılında siyasi iktidarın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerin eğitim kurumlarındaki faaliyetlerine, işlettikleri okul ve özel eğitim kurumlarında Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yerini bulan, 'Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek' şeklinde ifade edilen yasa ve yönetmeliklere tamamen aykırı cemaat kültürü içinde yürütülen bir okul görünümündedir.

'Tarikat ve cemaatlerin eğitim kurumlrındaki faaliyetlerine son verin'

Görüntülerde, Samsun İl milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bu okullarda, sarıklı ve cüppeli bir kişi tarafından öğrencilerin yönlendirildiği okul kültürünün, yönetmeliklerin, müfredatın ve eğitim pedagojisinin gerektirdiği motivasyon araçları ve belgeleri yerine 'İffet abidesi' ve 'İslam’ın kızı' gibi belgeler verilerek küçük yaştaki öğrencilerimizin duygularının, dini ve ahlaki değerlerinin bu okul yöneticileri tarafından nasıl istismar edildiği görülmektedir. Külliyat okullarında ortaya çıkan bu görüntü ve haberler, Milli Eğitimin Temel Kanunu’nda yerini bulan, 'okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır', Tevhidi-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretim Birliği Yasası), aynı kanunda bulunan müfredatın birliğinin ve pek çok temel kanunun hiçe sayıldığını göstermektedir. Eğitim- Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı, il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerini bir kez daha uyarıyoruz. Medyada ortaya çıkan görüntü ve haberler dikkate alınmalı, bu ve benzeri cemaat okulları, vakıf ve dernek faaliyetleri soruşturulmalı faaliyetlerine son verilmelidir. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu görüntülerin üstünün kapatılamayacağını gerekirse demokratik ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı bir kere daha ifade ediyoruz. Eğitim Sen Samsun Şubesi olarak okullarımızda yayılan bu zihniyete karşı çocuklarımızın laik, bilimsel, nitelikli, kamusal ve parasız eğitim alma hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."