Samsun'da köylülere polisten biber gazlı saldırı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde verimli ve verimsiz 24 arazi için DSİ ve belediye tarafından toplulaştırma kararı alındı. Duruma itiraz eden mahalle sakinleri Vezirköprü Belediyesi önünde eylem yaptı. Köylülerin belediye başkanı ile görüşme talebi reddedildi.
Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi. Mahalleliye biber gazıyla saldıran kolluk kuvveti, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine köylüler belediye binasının camlarını indirdi.
Daha önce DSİ’nin toplulaştırma kararına itiraz eden Adatepe Mahallesi sakinleri, iş makinelerini durdurmuş, kaymakamlık önünde eylem yapmıştı.
‘Bu topraklar şirketlere verilecek’
Olaya ilişkin soL’a konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet A. şunları söyledi: