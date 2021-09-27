Samsun'da köylülere polisten biber gazlı saldırı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde verimli ve verimsiz 24 arazi için DSİ ve belediye tarafından toplulaştırma kararı alındı. Duruma itiraz eden mahalle sakinleri Vezirköprü Belediyesi önünde eylem yaptı. Köylülerin belediye başkanı ile görüşme talebi reddedildi.

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi. Mahalleliye biber gazıyla saldıran kolluk kuvveti, kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Bunun üzerine köylüler belediye binasının camlarını indirdi.

Daha önce DSİ’nin toplulaştırma kararına itiraz eden Adatepe Mahallesi sakinleri, iş makinelerini durdurmuş, kaymakamlık önünde eylem yapmıştı.

‘Bu topraklar şirketlere verilecek’

Olaya ilişkin soL’a konuşan mahalle sakinlerinden Mehmet A. şunları söyledi:

‘‘Burası verimli arazisi olan köyler. Köylüler buraya ekimler yapıyordu. Bu arazileri köylülerden alıp köylülere farklı yerlerden araziler verecekler. Bunlar da en az nüfusa sahip köyden başladılar. Bu köydeki araziyi toplulaştırırsak devamı kolay olur diye düşünüyorlar. Burası pilot bölge. Bu topraklar şirketlere verilecek.’’

‘Polis küfür ediyor, çocukların olmasına rağmen gaz sıkıyor’

‘‘En başta muhtarlar köylülere onay için imza attırdı fakat köylüler topraklarına dozerlerin gireceğini öğrenince 10 gün önce hükümet konağı önünde eylem yaptı. Köyde topraklara dozerler girince engel olmak isteyen köylülere polis saldırdı. Daha sonrasında ise biz ilçe belediyesi önünde eylem yapma kararı aldık. Biz toprağımızı vermek istemiyoruz. Polis küfür ediyor. Aramızda çocuklar var, polis buna rağmen saldırıyor.’’