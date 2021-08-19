TKP’nin Sesi'nin üçüncü sayısı çıktı: AKP’li yıllarda doğa katliamları

#TKPninSesi yeni sayısında ardı ardına yaşadığımız doğa katliamlarını gündemine taşıyor.



Dergiyi TKP binalarından, semt, işçi ve köy evlerinden edinebilir, en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.https://t.co/ZoGiPhfKh6 pic.twitter.com/QGwKDi29di