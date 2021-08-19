TKP’nin Sesi'nin üçüncü sayısı çıktı: AKP’li yıllarda doğa katliamları

TKP'nin Sesi dergisinin üçüncü sayısı "AKP’li Yıllarda Doğa Katliamları" manşetiyle çıktı.
Derginin tanıtım yazısı şöyle:
Temmuz ayının son günlerinde başlayan ve Ağustos ayında da Anadolu’nun onlarca ayrı noktasında devam eden orman yangınları, ardından Karadeniz’de yaşanan sel felaketi…
AKP iktidarının bu felaketlere müdahaledeki umursamazlığı ve beceriksizliği ise hepimizi çileden çıkardı. AKP TOKİ’si üzerinden evi yanan yurttaşlara “şık” ve kârlı evleri pazarlama gayretindeyken; halk evine, bahçesine, ormanlara sahip çıkmak için seferber oldu. TKP örgütleri, semt evleri ise ilk günden itibaren yangında zarar gören halkla dayanışmayı örgütlemeye çalıştı.
AKP’li yıllardan söz ederken hesapçılık ve plansızlık kavramlarının her ikisini de kullanabiliriz. AKP sermayenin sömürü koşul ve olanaklarını genişletme, daha düne kadar kolay kolay kimsenin cesaret edemeyeceği bir dizi yağma planını hayata geçirme açısından saldırgan ve hesabını kitabını yapan bir iktidar. Attığı her adım öncesi ve sonrası ile Türkiye’de sermayenin yeni yatırım ve kazanç kapıları elde etmesine hizmet etti ve ediyor. Ama Türkiye’de emekçi halkın payına tam bir plansızlık ve kaos tablosu düşüyor. AKP’li yıllarda doğal yaşam inanılmaz bir talan ve tahribata maruz bırakıldı. Toplumsal yaşam çözülme aşamasına geldi. Yoksulluk ve işsizlik hayatımızın bir vazgeçilmezi artık.
Ormanlarımızın kaderi için de benzer bir durum geçerli. AKP’li yıllar ince hesaplarla ormanlarımızın en kârlı şekilde değerlendirildiği, yani yok edildiği yıllar oldu. Ormanlık arazilerin özel sermaye eliyle kullanımından özelleştirmelere, ormanlardaki ağaç kesimlerinden, ormanlık arazilerin imara açılmasına kadar elli bin çeşit numara ardı ardına hayata geçirildi. Şimdi ise Türkiye’de ormanların varlığı, korunması ve ormanlık arazilerin genişletilmesi adına ortada olan, kocaman bir talan ve plansızlık tablosu. Onca yok olan orman karşısında AKP’nin tek söylediği ise “şu kadar yılda şu kadar milyon fide diktik, parasıyla değil mi..?”
Anlayacağınız bu düzende sadece emekçilere değil doğal yaşama da gün yüzü yok!
#TKPninSesi yeni sayısında ardı ardına yaşadığımız doğa katliamlarını gündemine taşıyor.— TKP (@tkpninsesi) August 19, 2021
Dergiyi TKP binalarından, semt, işçi ve köy evlerinden edinebilir, en yakın TKP binasıyla ilgili bilgi almak için [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.https://t.co/ZoGiPhfKh6 pic.twitter.com/QGwKDi29di