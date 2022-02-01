Samsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, Suriye/Haseki-Daşişa’da bulunan IŞİD karargahına yönelik 2018 yılında yapılan baskında örgüt mensuplarına ait isim listesindeki kişilerden Samsun'da olduğu değerlendirilen Irak uyruklu 12 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Samsun'un İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde bulunan 12 farklı ikamete yapılan operasyonda yabancı uyruklu 12 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)