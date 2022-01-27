MASAK'tan IŞİD ve El-Kaide bağlantılı kişilere dönük hükmün kaldırılmasına dair açıklama

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Resmi Gazete'de yayımlanan IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişiler listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan kişiye ilişkin hükmün kaldırılması kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda uygulandığını savundu.

MASAK tarafından yapılan açıklamada, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki "asılsız haberlerin" gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu tarz asılsız iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere BMGK'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları doğrultusunda, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bu örgütlerle ilişkili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanması kararı alınmış olup bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince bir 'Yaptırımlar Listesi' oluşturulmuştur" ifadesi kullanıldı.