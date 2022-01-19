IŞİD ve El Kaide bağlantısı gerekçesiyle alınan karar Erdoğan tarafından kaldırıldı

IŞİD ve El-Kaide bağlantısı gerekçe gösterilerek üç kurum hakkında verilen malvarlığına el koyma kararı kaldırıldı.

Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararıyla bazı kurumların malvarlığının dondurulmasına ilişkin 2013 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, “B-DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” başlıklı listede yer alan “Al-Haramain Islamic Foundation, Al-Haramin Islamic Foundation (Somalia) ve Al-Haramain Foundation (Indonesia)” isimli kuruluş ve organizasyonlara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

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