Samsun'da gözaltına alınan 21 köylüden 6'sı tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 27 Eylül'de arazi toplulaştırma projesi kapsamında verimli arazilerin ellerinden alınmasına tepki gösteren köylüler Vezirköprü Belediyesi önünde eylem yaptıkları sırada polis saldırısına uğramıştı. Çocukların da katıldığı eyleme polisin biber gazıyla saldırısı üzerine köylüler belediye binasına taş atarak camlarını kırmıştı.
Belediye binasının camlarının kırılması gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi. 6 köylü tutuklanırken, 15 köylü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.