Samsun'da Erdoğan mitingi için toplu taşıma bir günlüğüne ücretsiz yapıldı, TKP adayı tepki gösterdi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun Milletvekili Adayı Adem Aykan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Samsun mitingi nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesine tepki gösterdi.

Başka hiçbir siyasi partinin mitingi için devlet olanaklarının bu şekilde kullanılmadığına dikkat çeken Aykan, AKP'nin ülke genelinde seçim çalışmalarında kamu kaynaklarını kullandığını ifade etti.

Aykan, halkın cebinden çıkan milyonlarca liranın Erdoğan ve AKP'nin propaganda faaliyetlerinde kullanıldığının altını çizerken, "Halkımız hayat pahalılığı ve yoksullaşmanın altında eziliyor, AKP ise çöktüğü kamu kaynaklarını pervasızca yağmalıyor" diye konuştu.

'14 Mayıs'ta bize bizim paramızla caka satanlara dersini verelim'

Aykan şunları söyledi:

"Bugün Erdoğan'ın Samsun'da düzenlenecek mitingi nedeniyle toplu taşıma bir günlüğüne ücretsiz hale getirildi. Yıllardır kamu kaynaklarını pervasızca yağmaladıkları yetmiyor, bir de halkın parasını Erdoğan'ın propaganda faaliyetleri için kullanıyorlar. Çifte standart uygulanıyor. Adil rekabetin önüne geçiliyor. Samimiyetsizler.

Samsun halkına sesleniyoruz. Sizleri mitingine taşımak için ulaşımı dalga geçer gibi bir günlüğüne ücretsiz yapanların kirli oyunlarına sakın ola aldanmayın. Temel bir hak olan ulaşımı iktidarımızda bir gün değil her gün, herkes için ücretsiz ve nitelikli hale getireceğiz.

Gelin 14 Mayıs'ta bize bizim paramızla caka satanlara dersini verelim. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların iktidarı için oylarımızı Türkiye Komünist Partisi'ne verelim. Bu düzeni değiştirelim."