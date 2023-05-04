Türkiye Komünist Partisi, "TKP Gelir Her Şey Değişir" adlı seçim şarkısı sonrası yeni seçim şarkısını paylaştı.
Yeni seçim şarkısı "Saraylara Kar Yağıyor" adını taşıyor:
TKP'nin ilk seçim şarkısı ise 9 Nisan buluşmasında duyurulmuştu:
Tuluğ Ünlütürk, Kaya Tokmakçıoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TKP'den yeni seçim şarkısı: Saraylara kar yağıyor
TKP ikinci seçim şarkısını paylaştı: Saraylara Kar Yağıyor...
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi, "TKP Gelir Her Şey Değişir" adlı seçim şarkısı sonrası yeni seçim şarkısını paylaştı.
Yeni seçim şarkısı "Saraylara Kar Yağıyor" adını taşıyor:
TKP'nin ilk seçim şarkısı ise 9 Nisan buluşmasında duyurulmuştu: