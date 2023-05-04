TKP'den yeni seçim şarkısı: Saraylara kar yağıyor

TKP ikinci seçim şarkısını paylaştı: Saraylara Kar Yağıyor...

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi, "TKP Gelir Her Şey Değişir" adlı seçim şarkısı sonrası yeni seçim şarkısını paylaştı.

Yeni seçim şarkısı "Saraylara Kar Yağıyor" adını taşıyor:

TKP'nin ilk seçim şarkısı ise 9 Nisan buluşmasında duyurulmuştu: