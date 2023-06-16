Samsun'da doktora şiddet

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Kayaalp, darp edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Dağlı'nın açıklaması şöyle:

"Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp’e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."