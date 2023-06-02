15 günde 144 doktor 'iyi hal belgesi' almak için başvuru yaptı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusunda son günlerde büyük bir artış olduğunu belirtti.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs’ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından 31 Mayıs’a kadar geçen sürede 144 doktor başvuru yaptı.

Açıklamada, "Hekimlerin haklarını ve emeğini görmezden gelen, 'Giderlerse gitsinler' ifadesinde somutlaşan politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.