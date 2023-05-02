Hekim göçü devam ediyor: 4 ayda 881 doktor yurt dışına gitmek için adım attı

Hekimler daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla yurt dışına göçüyor. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) her ay yayımladığı veriye göre ocakta 251, şubatta 465, martta 235 hekim göç etmek için adım attı.

Nisanda ise 181 hekimin iyi hal belgesi talep ettiği açıklandı. Böylece yılın ilk dört ayındaysa yurt dışında mesleğini icra etmeyi tercih eden toplam 881 genç hekim iyi hal belgesi istedi.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i prastisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.