Dün LGBT'leri hedef alan Bozdağ: 'Yaşam tarzlarını güvence altına aldık'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yaşam tarzlarını güvence altına alan, her türlü nefret ve ayrımcılık söylemini yasaklayan ve bunları suç olarak düzenleyen, cezai yaptırıma bağlayan tarihi reformlar yaptık" paylaşımını yaptı.

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de kadın güçlü olursa erkek de güçlü olur. Kadın güçlü olursa millet de güçlü olur. Kadın güçlü olursa devlet de güçlü olur. Onun için yaşam tarzlarını güvence altına alan, her türlü nefret ve ayrımcılık söylemini yasaklayan ve bunları suç olarak düzenleyen, cezai yaptırıma bağlayan tarihi reformlar yaptık." ifadesini kullandı.

Dün LGBT'leri hedef almıştı

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bozdağ, dün ise Eyyübiye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında yaptığı konuşmada LGBT'leri hedef almıştı. 'Sapık' ve 'sapkın' olarak nitelediği LGBT'lerle "mücadelenin devletin asli vazifesi" olduğunu savunan Bozdağ, "LGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanlar var. Çok net söylüyorum, Türk ailesini, bizim aile yapımızı, milletimizi, devletimizi sapkınlıklara karşı korumak elbette devleti yönetenlerin görevidir." ifadelerini kullanmıştı.