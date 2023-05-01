Bozdağ LGBT'leri hedef aldı: 'Sapkın ve sapık anlayışlar'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli vazifesidir" dedi.

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bozdağ, partisinin Şanlıurfa'daki Eyyübiye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışında konuştu.

Konuşmasında LGBT'leri hedef alan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de aileyi korumak, aileyi geliştirmek, ailenin geleceğini güçlü kılmak bugün en önemli meselelerimizin başındadır. Hem uyuşturucuyla mücadele etmek, hem terörle mücadele etmek, gençlerimizin uyuşturucu baronlarının, terör baronlarının ağına düşmesini önlemek hem de aileyi her türlü sapkınlığa ve sapık akınlara karşı korumak Şanlıurfa'yı korumaktır, Türkiye'yi korumaktır, Türk milletini, aziz milletimizi korumaktır. Biz biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili gündeme gelen kanun değişikliğine karşı dedik ki 'Gelin anayasaya koyalım ama yanına da aileyi de koruyan ve onları da geleceğe daha güçlü taşıyan düzenleme koyalım.' Çünkü aile tehdit altında olduğu sürece sıhhatli hiçbir şey olamaz. Şimdi bakın LGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanlar var. Çok net söylüyorum, Türk ailesini, bizim aile yapımızı, milletimizi, devletimizi sapkınlıklara karşı korumak elbette devleti yönetenlerin görevidir."

'Devletin asli vazifesi'

"Milletin geleceğini tehdit eden şeyleri hak ve hürriyet kapsamında değerlendirmenin doğru olmadığını" söyleyen Bozdağ, "Kimi öyle der, kimi böyle der. Uyuşturucu kullanmayı hak ve hürriyet olarak kimse değerlendirebilir mi? Hırsızlık yapmayı hak ve hürriyet olarak kimse değerlendirebilir mi?" dedi.

Bozdağ, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Öyleyse sapkınlıkları da hak ve hürriyet ekseninde değerlendirmek, hak ve hürriyeti doğru anlamamaktır. Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli vazifesidir. Türkiye, yeni dönemde bu konuları çok tartışacaktır, şimdiden de tartışıyor. Onun için Türkiye'nin geleceğine dair karar verirken, ailemizin, ailelerimizin, gençlerimizin, insanımızın karşı karşıya kaldığı bu tehditleri de gözden ırak tutmamak lazım. Aziz milletimiz de gözden ırak tutmayacaktır. Bu noktada da duruşunu Türkiye'ye ve dünyaya en güçlü şekilde ilan edecektir."