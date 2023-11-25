Samsun'da bir öğrenci yurt banyosunda ölü bulundu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Kampüsü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Coşkun, yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde bulundu.

Samsun Haber'de yer alan habere göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, Elif Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ve savcının incelemesinin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.