Konya'da KYK yurdunda fayans düştü: Bir öğrenci yaralandı

Konya Bozkır İlçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda bir öğrencinin duş aldığı sırada fayansın düşmesi nedeniyle kan kaybından bayılarak hastaneye kaldırıldığı iddia ediliyor.

23 Kasım Perşembe günü akşam 22.00 saatleri sularında meydana geldiği ifade edilen olayın ardından Konya Bozkır Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda kalan öğrenciler bahçeye çıkarak yaşanan durumu protesto etti.

'Fayansın düşmesi şansızlık'

Yaşanan olayın ardından protesto eden öğrencilerle görüşen ve yurt müdürü olduğu iddia edilen bir yetkilinin yaşanan olaya "şansızlık" dediği kayıtlara yansıdı. İdarecilerin bu tavrına tepki gösteren öğrenciler ise yaşanan duruma dair "Fayansın sivri yeri gelseydi felç geçirebilirdi. Yine bir ihmalsizlik ve olay örtbas edildi sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Artık Yeter! Bu saçmalığa alışmayacağız, sorumlulardan hesap soracağız!

Konuya dair açıklama yapan Konya Türkiye Komünist Gençliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Konya Bozkır Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda, arkadaşımız duş alırken başına fayans düştü. Kan kaybından bayılan arkadaşımızın yaşadığı durumun üstü kapatılmaya çalışılıyor. Artık Yeter! Bu saçmalığa alışmayacağız, sorumlulardan hesap soracağız!" ifadelerine yer verdi.