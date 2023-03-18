Samsun Yeşilyurt Limanı'ndan yangın: Bir işçi son anda kurtarıldı

Samsun'da Yeşilyurt Liman İşletmesi'ndeki bir vinç akşam saatlerinde elektrik kaçağı nedeniyle alev aldı.
Hidrolik tankındaki yağın yanması sonucu büyüyen alevlere ilk müdahaleyi liman işçileri gerçekleştirdi.
Vinç operatörü E.A.'nın, alevlerin vincin iniş tarafına henüz sıçramamış olması nedeniyle son anda kurtulabildiği öğrenildi.
Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Samsun Yeşilyurt Limanı'ndan yangın: Bir işçi son anda kurtarıldıhttps://t.co/1C9xlWmQ4K pic.twitter.com/bMfkoCIr0j— soL Haber (@solhaberportali) March 18, 2023