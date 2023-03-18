Samsun Yeşilyurt Limanı'ndan yangın: Bir işçi son anda kurtarıldı

Yeşilyurt Liman İşletmesi'nde alev alan vincin operatörü yangından son anda kurtulabildi.

SOL-SAMSUN

Samsun'da Yeşilyurt Liman İşletmesi'ndeki bir vinç akşam saatlerinde elektrik kaçağı nedeniyle alev aldı.

Hidrolik tankındaki yağın yanması sonucu büyüyen alevlere ilk müdahaleyi liman işçileri gerçekleştirdi.

Vinç operatörü E.A.'nın, alevlerin vincin iniş tarafına henüz sıçramamış olması nedeniyle son anda kurtulabildiği öğrenildi.

Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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