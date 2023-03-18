Hataylı kadınlar ellerinde reyhanlarla yürüdü: 'Hakkımızı helal etmiyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerin başında gelen Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar, yitirdikleri yakınlarını anmak için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş boyunca Arapça ve Türkçe slogan atan kadınlar ellerinde “Hüznümüz isyanımızdır” ve "Afet değil katliam" yazılı pankartları taşıdı.

Depremin 41’inci günü dolayısıyla bir araya gelen binlerce kişi sık sık “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganı attı.