Samsun ve Ankara'da orman yangını iddialarına ilişkin açıklama

Sosyal medyada Ankara ve Samsun'da orman yangınları olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlara yanıt geldi.

Haber Merkezi

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında Samsun/Vezirköprü'de orman yangını olduğu iddiaları asılsızdır. Bafra'da 0.3 hektar alanda çıkan örtü yangını kısa sürede söndürülmüştür. Lütfen daha sağduyulu davranarak, panik oluşturacak paylaşımlardan kaçınalım" denildi.

Yine Ankara'da da gece saatlerinde orman yangını çıktığı ve itfaiyeye ulaşılamadığı iddiaları dile getirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin bir açıklama yaparak, ''Sosyal medyada 'Ankara Yanıyor' başlığıyla, orman yangını olduğu ve itfaiyeye ulaşılamadığı belirtilerek provokatif paylaşımlar yapılmıştır. Ankara'da gece saatlerinde orman yangını yaşanmamış, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmeti aksamamıştır" ifadesini kullandı.

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