Samsun Valiliği’nden '2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak' haberlerine açıklama 

Samsun Valiliği bazı yaygın medya kuruluşlarında yer alan, “2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak” haberiyle ilgili açıklama yaparak, "yanlış anlaşılma" olduğunu bildirdi.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 Doz Aşısı Olmayan Samsun’a Alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberlerde, haber başlıklarının vatandaşlarımız tarafından ‘ilimize gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelecek olanların aşısı olmadan ilimize alınmayacağı, ilimize girebilmek için aşı zorunluluğu getirildiği’ şeklinde anlaşılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, Covid-19 salgınının yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 13.11.2021 tarih ve E-89780865-153-18513 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm illerimizde olduğu gibi ilimizde de 13 Kasım 2021 tarihinde toplanarak gelen genelge doğrultusunda kararlar almıştır. Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ‘http://www.samsun.gov.tr/il-umumi-hifzissihha-kurulunun-13112021-tarihl…’ linkinde yayımlanmıştır.

Bazı ulusal basın yayın organlarında ‘2 Doz Aşısı Olmayan Samsun’a Alınmayacak’ başlığıyla çıkan haberler nedeniyle ‘ilimize gelecek olan tüm vatandaşlarımıza aşı zorunluluğu getirildiği veya aşısı olmayanların ilimize alınmayacağı’ şeklinde yanlış anlaşılmalar meydana gelmiş olup gerek çıkan haberlerin içeriği okunduğunda gerekse yukarda linki verilen kararımız incelendiğinde böyle bir durumun söz konusu olmadığı, haber başlıkları ile haberin içeriğinin uyuşmadığı, haber başlığının çarpıtıldığı net bir şekilde görülecektir."

Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararında "Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan’dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan" en az 2 doz aşı yaptırdıklarını belgeleyenlerin ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına karar verildiği belirtiliyordu.

Kararda "İran ve Mısır’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının veya Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartının talep edilmesine" ifadesi yer alıyordu.

Aynı kararda "İlk üç maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına" denilmişti.