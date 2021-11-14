THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları, Covid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarını bu geceden itibaren ikinci bir bildirime dek durdurma kararı aldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli misafirlerimiz;

Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" dedi.