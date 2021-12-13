Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha Ronaldo ile Messi hikâyesi

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu.

Son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman kulüp yer alırken en dikkat çekici gelişme, Messi’li Paris Saint Germain (PSG) ile Cristiano Ronaldo’lu Manchester United eşleşmesi oldu.

Daha önce, 6 kez karşı karşıya gelen ve birbirlerine karşı ikişer galibiyetleri bulunan Messi ve Ronaldo, en son 2020 Aralık ayında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında birbirlerine rakip olmuş, o dönem Juventus forması giyen Ronaldo, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı 2 gol atarken, Messi’li Barcelona maçı kaybetmişti.

Bu kez farklı takımlarda top koşturan Messi ve Ronaldo birbirlerine yeniden rakip olacak.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuralarının ise 18 Mart'ta çekileceği duyuruldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmelerinin tamamı şu şekilde:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United