Şampiyonlar Ligi kura çekimi iptal edildi: Kura çekilişi tekrarlanıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekiminde hata yapıldı, yetkililer kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldığı iddia edilmişti.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, çekiliş geçersiz ilan edilerek yeni bir kura çekimi yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğunu bildiren hizmet sağlayıcısının yazılımındaki teknik bir sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu kurasında maddi bir hata meydana geldiği” ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, yeni kura çekimi Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Ne olmuştu?

İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi.

Bunun üzerine kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında ise Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına sebep oldu.

Öte yandan, bu yeni duruma kulüplerin nasıl tepki gösterecekleri de merak konusu.
 

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