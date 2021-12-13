Şampiyonlar Ligi kura çekimi iptal edildi: Kura çekilişi tekrarlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldığı iddia edilmişti.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, çekiliş geçersiz ilan edilerek yeni bir kura çekimi yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğunu bildiren hizmet sağlayıcısının yazılımındaki teknik bir sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu kurasında maddi bir hata meydana geldiği” ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, yeni kura çekimi Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Ne olmuştu?

İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi.

Bunun üzerine kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında ise Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına sebep oldu.

Öte yandan, bu yeni duruma kulüplerin nasıl tepki gösterecekleri de merak konusu.

