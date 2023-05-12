Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınabilir

İngiliz basını, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan üçüncü kez alınabileceğini iddia etti.

Goal’un Independent'tan aktardığı habere göre UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, 10 Haziran'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına dair planlar yaptığı aktarıldı.

Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da vurgulandı.

UEFA; 2020'deki finali Lizbon'a, 2021 finalini ise Porto'ya taşıyarak organizasyonu İstanbul'dan iki kez almıştı.