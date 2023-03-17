UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın kulüp düzeyinde 2 numaralı turnuvasında çeyrek final kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin dün Sevilla'ya elendiği turnuvada yeni eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantıda belli oldu.

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler şöyle:

Feyenoord - Roma

Juventus - Sporting CP

Leverkusen - Union Saint-Gilloise

Manchester United - Sevilla

Yarı finalde Juventus - Sporting CP galibi ile Manchester United - Sevilla galibi karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise Feyenoord - Roma galibi ile Leverkusen - Union Saint-Gilloise mücadele edecek.

Maçlar ne zaman?

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlar 13 Nisan, rövanşları ise 20 Nisan'da oynanacak. Yarı finaller 11-18 Mayıs, final ise 31 Mayıs'ta Budapeste'deki Puskás Aréna'da gerçekleşecek.