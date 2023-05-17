Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a son biletin sahibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde Manchester City ile Real Madrid rövanş maçında final bileti için karşılaştı. Etihad Stadyum'unda oynanan mücadeleyi Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City, 4-0 kazanarak finale yükseldi.

Bu skorla, tarihinde Şampiyonlar Ligi’ne ilk kez 2011-2012 sezonunda katılan Manchester City ikinci kez finale yükseldi. 2020-2021 sezonunda Chelsea’ya finale kaybeden İngiliz ekibi, bu kez İstanbul’da Inter karşısında ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu arayacak.

10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final saat 22.00’de başlayacak. Bu maçla birlikte İstanbul da 2005’in ardından ikinci kez Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yapacak.