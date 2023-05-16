Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım bu akşam belli oluyor. İlk maçta ezeli rakibi Milan'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Inter avantajlı durumda.

Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ilk takım bu akşam oynanacak Milano derbisiyle belli olacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Inter büyük avantaja sahip. 

Saat 22.00'de başlayacak maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Inter bu maçı tek farkla kaybetse bile 13 yıl sonra finale yükselecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci finalist ise yarın belli olacak. Yarın akşam 22.00'de başlayacak maçta Manchester City, son şampiyon Real Madrid'i konuk edecek.

İki ekip arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1 berabere bitmişti. Final, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak. 

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