Şampiyon Türk boksörden İmamoğlu'na sitem: Biz çuval dalgalandırıyoruz, bizi kutlamayın

Almanya'da yaşayan ve çok sayıda şampiyonluğu bulunan Türk boksör Ünsal Arık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem eden bir mesaj paylaştı.

Haber Merkezi

Almanya’da yaşayan ve AKP karşıtı muhalif görüşleriyle, Erdoğan'a dönük sert açıklamalarıyla bilinen Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sitem' eden bir mesaj paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik eden bir mesaj yayınlayınca Arık da "Evet @ekrem_imamoglu biz çuval dalgalandırıyoruz bizi kutlamayın" diyerek sitem etti. 

Arık yaptığı açıklamalar nedeniyle Almanya'da AKP'lilerin saldırısına uğramıştı.

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Avrupa Şampiyonu muhalif Türk boksöre Almanya'da AKP'liler saldırdı