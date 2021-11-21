Şampiyon Türk boksörden İmamoğlu'na sitem: Biz çuval dalgalandırıyoruz, bizi kutlamayın

Almanya’da yaşayan ve AKP karşıtı muhalif görüşleriyle, Erdoğan'a dönük sert açıklamalarıyla bilinen Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sitem' eden bir mesaj paylaştı.

İBB Başkanı İmamoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik eden bir mesaj yayınlayınca Arık da "Evet @ekrem_imamoglu biz çuval dalgalandırıyoruz bizi kutlamayın" diyerek sitem etti.

Evet @ekrem_imamoglu biz çuval dalgalandırıyoruz bizi kutlamayın https://t.co/7ps9T3UHYr — Ünsal M. Arık (@UensalArik) November 21, 2021

Arık yaptığı açıklamalar nedeniyle Almanya'da AKP'lilerin saldırısına uğramıştı.