Avrupa Şampiyonu muhalif Türk boksöre Almanya'da AKP'liler saldırdı

Almanya’da yaşayan ve AKP karşıtı muhalif görüşleriyle, Erdoğan'a dönük sert açıklamalarıyla bilinen Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı. Arık saldıranların 'vatan haini' diyerek bağırdığını söyledi.

Muhalif olması sebebiyle daha önce de Almanya’da faşist grupların saldırısına maruz kalan Arık, paylaştığı videoda, kendisine saldıranları “Bir dahaki sefere sadece çenenizi kırmayacağım” diye uyararak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaptıklarınız bu gelici-geçici insanlar için değer mi bilmiyorum ama anlaşılan rahat yok sizden. Artık bir dahaki sefer sadece çenenizi değil bütün kemiklerinizi kıracağım. Allah ne hak ediyorsanız onu versin, utanın lan utanın. Türk bayrağını temsil eden bir sporcuya ‘vatan haini’ demek, vicdansızca ve kalleşçe saldırmak hangi kitapta yazar? Gerçekten üzülüyorum artık.”