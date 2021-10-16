Şamil Tayyar'dan partisine bir uyarı daha

AKP'nin en üst 'karar alma kurulu' olan MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde sosyal medya üzerinden partisine yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor.

"Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir" diyerek partisine yönelik yeni bir eleştiride bulunan Tayyar, "Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır. Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü. Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı. Yeni hikayeye ihtiyaç var" ifadesini kullandı.