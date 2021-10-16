Şamil Tayyar'dan partisine bir uyarı daha

Son dönemde partisine yönelik eleştirilerle dikkat çeken AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir' dedi.

Haber Merkezi

AKP'nin en üst 'karar alma kurulu' olan MKYK üyesi Şamil Tayyar, son dönemde sosyal medya üzerinden partisine yönelik eleştirileriyle dikkat çekiyor.

"Tüm günahı iletişim/piar eksikliğine ciro etmek, başı kuma gömmektir" diyerek partisine yönelik yeni bir eleştiride bulunan Tayyar, "Temel sorun, seçmen davranışındaki değişimin kavranamayışıdır. Toplum 2002 öncesi/sonrasını karşılaştırmıyor, zira o hesabı gördü. Düşük gelir de mega proje heyecanını azalttı. Yeni hikayeye ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

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