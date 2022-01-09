Şamil Tayyar milletvekillerinin zamlı maaşını açıkladı!

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam yüzde 14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için yüzde 30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz" ifadelerini kullandı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, şu anda bir milletvekilinin maaşı 25 bin TL. Yüzde 30.5 zamla vekil maaşı 33 Bin TL'ye yaklaşacak.