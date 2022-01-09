Zincir marketlerde iki ürünün satışına yasak kararı

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da bugün yapılıyor.

Odatv'de yer alan habere göre, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, genel kurulda bir açıklamada bulundu.

Palandöken, bakkalların sorunlarını gündemde tuttuğunu belirterek, “Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis’te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM’ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir” dedi.