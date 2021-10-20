Şam'daki cihatçı saldırıda ölü sayısı 14'e çıktı

Bugün cihatçıların bir otobüsü bombalaması sonucu Şam'daki Başkan Köprüsü yakınında 14 kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Ölenlerin 12'si erkek 2'si kadın olarak açıklandı. Suriye menşeli SANA'nın askeri kaynaklardan aktardığına göre, otobüse bağlı iki patlayıcı saat yaklaşık 06.45 sıralarında infilak etti.

Kaynak, ordu özel mühendislik birimlerinin patlamadan sonra otobüsten düşen üçüncü bir patlayıcıyı sökmeyi başardığını da sözlerine ekledi.

Son günlerde Doğu Suriye'deki Suriye askeri hedeflerine bir dizi IŞİD saldırısı meydana gelirken Şam'daki bombalamanın sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Suriye Dışişleri Bakan yardımcısı Ayman Suzan, Akhbariya'ya verdiği demeçte Suriye'nin topraklarındaki "tüm terörizmi tamamen ortadan kaldıracağına” söz verdi.

Patlama, Suriye'nin başkentinde son yılların en ağır katliamı oldu.

Rusya ve İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye'ye başsağlığı diledi ve her biri saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kanlı saldırı, Suriye'deki otoritenin başkentin güvenliğini sağlama ve ülkedeki siyasi krizi çözme çabalarını engelleme ve yeni bir şiddet dalgası başlatmayı amaçlayan bariz bir meydan okumadır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "korkakça saldırıların" "başarısızlığa mahkum" olduğu ve "Suriye'nin terörle mücadele, topraklarını özgürleştirme ve istikrar sağlama kararlılığını baltalayamayacağı" belirtildi.