Cihatçıları takip eden 3 Rus 3 Özbek uyruklu 6 kişi tutuklandı

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında Rusya Federasyonu'nun istihbarat servisi ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 328. Maddesi kapsamında "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği 6 kişi geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli ve Antalya'yı da kapsayan bir Emniyet operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Rus ve Özbek uyruklu 6 kişinin Çeçen cihatçıları öldürmek için eylem planladığı ve bu maksatla silah temin ettiği öne sürüldü.