Samandağ'da rezerv alan toplantısı: 'İstemezseniz yapmayacağız' iddiası

Binaların hasarsız dahi olsa yıkılmasını öngören rezerv alan uygulaması, ödeme gücü olmayan yurttaşların tapularına el konulacağı ve mülksüzleştirilecekleri yönünde yorumlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen’in katılımıyla rezerv alan ilan edilen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samandağ Atatürk Mahallesi'nde ev ve işyerlerinin bulunduğu parsel 23 Ağustos 2023 tarihinde rezerv alan ilan edildi. Bu durumdan, dört gün önce telefonlarına gelen mesajla haberi olan Samandağlılar, basın açıklaması yaparak rezerv alan uygulamasına tepki gösterdi.

Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre; bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ve Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın katılımıyla Samandağ Belediye Binası’nda rezerv alan konusunda halkı bilgilendirme amacıyla toplantı düzenledi.

'Bazı provokatörler toplumu provoke etmeye çalıştı'

Felaketin çok geniş bir noktada olduğunu ve sorunların çözümü noktasında organizasyon sorunu konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini söyleyen CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Bundan sonra ne yapabiliriz, hâlâ çadırda konteynerde yaşayan insanlarımızın sorunlarına nasıl çare oluruz bunu düşünüyoruz. Biz bu toplantıyı daha önce yapmak istedik ama Sayın Bakanımız yoğundu, bir türlü bir araya gelemedik. O arada da bazı provokatörler toplumu provoke etmeye çalıştı. Biz zamanında bilgilendirme yapamadık, o konuda hatalıyız. Ne bizim ne de Sayın Bakanımızın, vatandaşımızın anayasal güvence hakkına el uzatma gibi bir derdi yok. Kanun da buna müsaade etmez" diye konuştu.

'İstemezseniz yapmayacağız'

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde yıkımın boyutunun büyük olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, "Defne’de 4 bin 500, Kırıkhan’da 5 bin 700, Samandağ’da 8 bin konut yapılması gerekiyor. Zemin+4 kat olarak yapılacak. Kırıkhan’da kırılmayan iki tane fay hattı var. Bunu da düşünerek, sağlam binalar yapmaya çabalıyoruz. Samandağ’da yıkım büyük. Bizim arzumuz yerinde dönüşüm. Projeyi size anlatacağım, istemezseniz yapmayacağız. Herkes hakkını alacak şekilde proje tasarlıyoruz. Buradaki insanları al götür yerine başka insanları getir olmayacak. Hiçbir zaman yapmadık, bunlar neden soruluyor bilmiyorum" şeklinde konuştu.

'Söylentiler bizi üzüyor'

İnsanların mülksüzleştirileceğini, rant oluşturulduğuna dair yazılar yazıldığını, bu söylentilerin kendilerini üzdüğünü söyleyen Gürgen, "kamu yararını düşündüklerini" iddia ederek şöyle konuştu:

"Projeyi yapabilmemiz için para harcamamız, tam yetki lazım. Bu yüzden rezerv alan yaptık. Rezerv alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yetki vermek demek. Kimsenin malına el koymayız. Daha önce Suriyeli getirilecek deniliyordu şimdi de Gazzeli getirilecek deniliyor. İzmir Bayraklı da Hatay gibiydi. Yedi bölge rezerv alanı ilan edildi, 1790 konut yapıldı. Burada başkasına satılan ev, işyeri var mı? Elazığ depreminde hasarlıları yıktık, yenilerinin anahtarlarını teslim ettik."

'Verilecek sözlere değil, yazılı belgelere...'

Rezerv alanı içinde iki tane taşınmazı olan bir yurttaş, mülk sahiplerinin toplantıyı protesto ettiğini, katılmadığını belirtti.

Toplantıya mülk sahiplerinin değil, meclis üyeleri ve Refik Eryılmaz’a yakın kişilerin katıldığını söyleyen yurttaş, "Dün zabıta ekibinden biri geldi, toplantıyı söyledi ama biz mülk sahipleri direkt çağrılmadık. Bu toplantının göstermelik olduğunu biliyorduk ve protesto ettik, hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Göstermelik toplantılarla verilecek sözlere değil, yazılı belgelerle kararın iptalini görene kadar hak arama mücadelemize devam ediyoruz" dedi.