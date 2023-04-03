Samandağ'da molozlara karşı ‘yaşam' nöbeti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde moloz dökülen alanın girişini kapatan yurttaşlar, “yaşam" nöbeti başlattı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Samandağ'a bağlı Deniz mahallesinde yurttaşlar depremde yıkılan binaların molozlarının döküldüğü ilçe stadının önüne gelerek yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Eylemde konuşan HDP İlçe Eşbaşkanı Naim Özbek dökülen molozların çevreye verdiği zarar nedeniyle “yaşam" nöbeti başlattıklarını duyurdu.

Doktor Bilge Köylü ise enkazın bilimsel yöntemlere aykırı şekilde kaldırılması ve molozların boşaltılması faaliyetleri nedeniyle geniş çaplı ve ciddi halk sağlığı riskleri ve ekolojik yıkımlarla karşı karşıya kalındığını belirtti.

10 yıl sonra akciğer kanseri vakaları artabilir

Halk sağlığı risklerinin en başında asbest tehdidinin geldiğini kaydeden Köylü "Enkaz kaldırma çalışmaları bu şekilde sürdürülmeye devam ederse Samandağ halkı 10 sene sonra asbestosis, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) gibi yeni sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacaktır” diye konuştu.

Köylü tüm enkaz kaldırma ve moloz depolama faaliyetlerinin derhal durdurulmasını ve kalıcı depolama alanları halkın onayından geçtikten sonra enkaz kaldırma faaliyetlerinin başlatılmasını talep ettiklerini belirtti.



Açıklama sonrası kitle yolu trafiğe kapatmaya devam etti. Ardından alana gelen İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, bir kez daha "çalışma duracak" dedi. Nöbetteki yurttaşlar, hafriyat kamyonları ve ayrıştırma yapan kepçelerin durmasına rağmen eylemlerini sürdürdü.

Yeni Demokrasi'nin aktardığına göre ise Samandağ Uzunbağ'da moloz dökülen yerde bir araya gelen halkın önüne askerler barikat kurdu. Moloz dökümüne karşı bir araya gelen halka jandarma saldırdı. İş makineleri çalıştığı anda yolu trafiğe kapatacağını ifade eden Samandağ halkıyla asker arasında tartışmalar yaşanıyor.