Hatay'da insan zinciri oluşturulacak: 'Kültürel mirasımızı koruyoruz'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerininde en büyük can kaybı ve yıkımı yaşayan kentlerin başında gelen Hatay'da kültürel mirasın korunması için insan zinciri oluşturma çağrısı yapıldı.

Hatay Ortak Meselemiz Konseyi tarafından yapılan açıklamada "Bu kadim kent bugün; tarihini, mimari, arkeolojik, kültürel birikimini, bu birikimden etkilenen bütün sosyal ilişkilerini, bu ilişkilerin odağında yer alan bireysel veya kolektif insan ilişkilerini gözetmeyen, bunların yok olmasına neden olacak, aceleyle gerçekleştirilen, gerekli uzman katılımının ve planlamanın sağlanmadığı enkaz kaldırma çalışmalarının tehdidi altındadır" denildi.

Açıklamada "Bizler 'Hatay Ortak Meselemiz' Konseyi adıyla; tarihsel, sosyal ve kültürel doku çeşitlilik ve zenginliğinin korunduğu, her kesimin kent olanaklarından eşit şekilde yararlandığı, çok katmanlı, çok kültürlü yapısı ve tarihsel bağlamlarıyla bilge ve barışçıl ruhunu yeniden kazanacak bir Hatay’ı var etme amacıyla bir araya gelenler olarak; enkaz kaldırma çalışmalarının kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermeden, kentin tarihi yapısı, kültürel değerlerinin korunarak yürütülmesini talep ediyoruz. Tarihi ve kültürel yapısının korunarak, yeniden oluşturulacak ulaşım sistemi, etkin ticari birimleri ve tarımın şehre bağlanması konularıyla, çok yönlü, çok bileşenli bir disiplin ve planlamayla gerçekleştirilmesi gereken yeniden yapılanma sürecinin, yalnızca inşaata kurban verilmesine karşı çıkıyoruz. Tüm kesimleri bu çağrımıza ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada insan zinciri oluşturmak üzere 6 Nisan'da saat 14.00'te Ulu Camii önü / Köprübaşı'nda bir araya gelinmesi çağrısında bulunuldu.