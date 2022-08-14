Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı

ABD'nin New York eyaletindeki bir konferansta bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin sağlık durumuna ilişkin hem menajeri hem de oğlu tarafından açıklamalar yapıldı.

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada Rüşdi'nin "iyileşme yoluna girdiğini ancak bu yolun uzun süreceğini" söyledi. Hint asıllı İngiliz yazar uğradığı saldırıda boyun, karın, göğüs, göz ve uyluk bölgesinden ağır yaralar almıştı.

Rüşdi'nin oğlu Zafer Rüşdi de babasının solunum cihazından çıkarıldığını ve artık konuşabildiğini açıkladı. Zafer Rüşdi babasının "her zamanki cesur ve meydan okuyan mizah anlayışını koruduğunu" belirtti.

Wylie, daha önceden, Rüşdi’nin saatler süren ameliyatından sonra solunum cihazına bağlandığını, konuşamadığını, bir gözünü kaybedebileceğini ve karaciğerinden de yaralandığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Salman Rüşdi Cuma günü ABD'nin New York eyaletinde, Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı sırada 24 yaşındaki New Jerseyli Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesi alan Rüşdi, UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Matar, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürmüştü.

1989 yılında, İran’ın dini lideri Ayetullah Humeyni, Salman Rüşdi’yi "Şeytan Ayetleri"ni (1988) yazdığı için 'ölüm cezası'na çarptırmıştı. İran'daki bir vakıf da Rüşdi'nin öldürülmesi karşılığında 3 milyon doların üzerinde bir ödül teklif etmişti.