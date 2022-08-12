"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, New York'ta katılacağı bir etkinlik öncesi sahnede bıçaklı saldırıya uğradı.
Rüşdi daha önce de ölüm tehditlerine maruz kalmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Salman Rüşdi'ye bıçaklı saldırı
'Şeytan Ayetleri' kitabının yazarı Salman Rüşdi New York'ta bıçaklı saldırıya uğradı.
Haber Merkezi
"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, New York'ta katılacağı bir etkinlik öncesi sahnede bıçaklı saldırıya uğradı.
Rüşdi daha önce de ölüm tehditlerine maruz kalmıştı.