Salınbaş Altın Madeni Projesi'ne dair panel düzenlendi: 'Toprağın üstü altından daha değerlidir'

Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu, Rize'nin Ardanuç ilçesine bağlı Gümüşhane Köyü ile Artvin'in merkez ilçesine bağlı Köseler Köyünü de içine alacak olan Salınbaş Altın Madeni İşletme Tesisi'nin ekolojik ve hukuki boyutlarının tartışıldığı “Toprağın Üstü Altından Daha Değerlidir” konulu panel düzenlendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Aşık Efkari Kültür Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir yaptı. Demir konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ardanuçlular olarak siyasi iktidar ve onun yandaşlarından bugüne kadar iyi bir şey göremedik. Bugün bize dayatılan ve geleceğimizi karartacak olan bu maden projesi de onun son örneğidir. Eğer Ardanuç’u e Ardanuçluları seviyorlarsa bu işten vazgeçerler. Bizler burada olduğumuz sürece bu madene izin vermeyeceğiz. Halkını satanların yanında olmayacağız, zehir solumayacağız. Toprağımızın, suyumuzun, deremizin, diğer canlılarımızın katledilmesine asla ama asla göz yummayacağız. Ardanuç’a istihdam gelecek diyorlar, önce Ardanuç’tan götürdükleri iş gücünü geri getirsinler."

Salınbaş Açık Altın İşleme Madeni projesinin ekolojik ve hukuki boyutlarının tartışıldığı panele konuşmacı olarak; İstanbul Barosu avukatlarından Halis Yıldırım ile Metalurji Yüksek Mühendisi ve TMMOB Yönetim Kurulu eski üyesi Cemalettin Küçük de katıldı.