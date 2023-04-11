Artvin'de Salınbaş Altın Madeni Projesi'ne ilişkin halkı bilgilendirme toplantısı ertelendi

Artvin'de Salınbaş Altın Madeni Projesi'ne ilişkin çevre etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında 13 Nisan’da ‘Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı' yapılacağı duyurulmuştu.

Artvin Salınbaş Çevre Platformu (ASÇEP), Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün yazısı ile toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

"24.02.2023 tarihinde, ÇED başvuru dosyası Bakanlığa sunulan Salınbaş Altın Madeni Projesi'nin Ardanuç ve Artvin'e olan Ekolojik ve Sosyal etkilerinin, geri dönüşü olmayan bir yıkıma neden olacağı yönündeki teknik verilere dayalı açıklamamızı yaparak ÇED başvuru dosyası hakkında halkımızı bilgilendirdik.

Artvin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün 11.04.2023 tarihli yazısı ile 13 Nisan 2023 tarihinde yapılması planlanan 'Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı'nı ileri bir tarihe ertelemiştir.

Bütün canlıların ortak yaşam alanlarında planlanan 'Salınbaş Altın Madeni' Ekolojik yıkım projesini durdurana kadar kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz.

Artvin'de Madene ve İnsansızlaştırma projelerine geçit vermeyeceğiz, Doğamızı, tarihimizi ve kültürümüzü koruyacağız."