Salihli'de TIR işçi servisine çarptı: 23 yaralı

Manisa'da bir fabrikaya işçi taşıyan servise domates yüklü TIR çarptı. İşçi servisindeki 23 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Manisa'nın Salihli ilçesinde TIR'ın çarptığı işçi servisindeki 23 kişi yaralandı.

Mehmet M.'nin (41) kullandığı domates yüklü 64 F 3004 plakalı TIR, Uşak-İzmir karayolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. (61) idaresindeki 45 J 7142 plakalı midibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (AA)

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