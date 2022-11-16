Salih Müslim'in iddiası sonrası gündem oldu: Sultan Murad Tugayı nedir?

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim'in İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının failinin bağlantılı olduğunu iddia ettiği Sultan Murad Tugayı, Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye'nin himayesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) bünyesinde faaliyet yürütüyor.

SMO, yedi ayrı kolordudan oluşuyor. Grup, Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde İdlib ve çevresindeki ÖSO bileşenlerini de bünyesine alarak kuruldu.

SMO'daki bileşenler, TSK ile koordinasyon halinde ve her birinin tümenleri içinde tugaylar şeklinde hiyerarşik bir yapısı bulunuyor. Eski ÖSO bileşenlerinden oluşan gruplar, IŞİD veya İdlib'de emirlik kuran Nusra Cephesi'nin ardılı Heyet Tahrir'uş Şam'ın aksine selefi cihadist bir tutum benimsemiyor.

Gruplar bir bütün olarak farklı kökenlere ve üyeliklere sahip. Ahrar eş-Şarkiye ve Ceyş eş-Şarkiye grupları doğu Suriye kökenli. Ceyşü'l-İslam ve Feylak er-Rahman grupları ise, Suriye hükümetinin 2018'de geri aldığı Şam'ın Doğu Guta bölgelerinde kurulmuştu.

Sultan Murad Tugayı ve Şam Cephesi, 2013'ten bu yana Suriye'de aktif. Müslim'in işaret ettiği Sultan Murad Tugayı, şimdiye dek Halep bölgesinde faaliyet yürütüyordu.

Grubun üyeleri arasında hem Araplar hem de Türkmenler yer alıyor. Örgüt, TSK'nın Afrin harekatına kadar Halep bölgesinde 'Halep'in Fethi' operasyon odası bünyesindeydi.

Yaklaşık 5 bin üyesi olduğu belirtilen örgüt, geçen yıllarda Uluslararası Af Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sivilleri öldürmekle ve yağmayla suçlanmıştı.