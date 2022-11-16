PYD Eşbaşkanı Salih Müslim'den 'saldırganın örgüt bağı' açıklaması: 'Fotoğrafları var'

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Taksim'deki saldırıdan PYD'nin de sorumlu tutulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yakalanan ve saldırının faili olarak gösterilen kişinin ÖSO bağlantısı olduğunu öne süren Müslim, "Saldırıyı yapan kişiyi bizim bölgelerimizde kimse tanımıyor. Sanal medya hesaplarına bakıldığında saldırıyı yapan kişinin ÖSO gibi gruplarla bağlantısı var. Sultan Murad adlı gruba ait flamalarla çekilmiş fotoğrafları var. Kendisi de Kürt değildir, Kürtlerle Rojava yönetimiyle hiçbir ilişkisi yoktur” diye konuştu.