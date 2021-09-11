Salıcı'dan ziyaret açıklaması: CHP iktidara geliyor, vizyonunu bölge ülkeleriyle paylaşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkenti Erbil'e yaptıkları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, ziyarete yönelik eleştirilere tepki gösteren Salıcı, "Keşke daha böyle somut aklı başında, Türkiye çıkarlarını da gözeten eleştiriler gelseydi. Polemik, komplo teorisi geldi. Burada ciddi bir iş yapılmaya çalışıyor. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kapsamında gidildi, anlatıldı, çerçevesi çizildi" dedi.

OBİT'in fikirsel çerçevesinde dört ülke olduğunu söyleyen Salıcı, "İran, Irak Suriye ve Türkiye var. Bölgenin göç, savaş terör sorunlarından en çok etkilenen bu dört ülke. Bu ülkeler bir araya gelir, bu konuları konuşur tartışır, kendi gündemiyle kendi inisiyatifiyle bölgenin sorunlarını çözmek için çaba gösterir" diye konuştu.

Bundan sonraki ziyaretlere, örneğin Şam'a ziyaret olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Salıcı, "Şu an planlanmış bir şey yok. Ama bu çerçeve içinde bu ziyaretlerin yapılması doğru olanı. Çünkü bir tane muhatapla görüşmeyeceksiniz, dört ülkeyi tarif ediyorsunuz. Bu dört ülkeden, öncelikli olarak Irak'ta bir seçim var, ondan sonra hükümet kurulacak, o hükümet kurulduktan sonra Bağdat'a da bir ziyaret yapılabilir. Ama şu anda öncelik hangisi olur onu söyleyebilmenin imkânı yok" ifadesini kullandı.

Bu görüşmelerin "iktidara geliyoruz" mesajı mı olduğuna yönelik soruya ise Salıcı, "Bunu OBİT çerçevesine oturmak lazım. İkincisi CHP'nin dış politikadaki perspektifinin anlatılması çerçevesine oturtmak lazım, üçüncüsü de Türkiye'de iktidar değişiyor, CHP iktidara geliyor, kendi vizyonunu bölge ülkeleriyle, muhataplarıyla paylaşıyor. Bu çerçevelere oturtmak lazım" yanıtını verdi.